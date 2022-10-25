В Кремле оценили будущие отношения с Великобританией после смены премьера

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы развития отношений России и Великобритании после назначения Риши Сунака на должность британского премьер-министра.

"Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров. Но не в ущерб своим собственным интересам", – передает РИА Новости его слова.

Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера Британии. Это произошло после того, как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов. После вступления в должность он станет самым молодым главой британского правительства с 1812 года и первым премьером родом из Индии.

20 октября занимавшая на тот момент должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении уйти в отставку. Это решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.



Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

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