Джонсон объяснил, почему он не будет участвовать в выборах премьера Британии

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства из-за того, что посчитал решение вновь участвовать в выборах неправильным. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на (всеобщих) выборах в 2024 году", – заявил Джонсон.

Он добавил, что существует большая вероятность его успеха на партийных выборах среди членов Консервативной партии. По словам Джонсона, он мог бы вернуться на Даунинг-стрит уже в пятницу (28 октября. – Прим. ред). Но, считает он, подобное решение будет неправильным ходом.

Ранее экс-премьер заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и председателя британского правительства.

До этого сообщалось, что Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности 44 дня. Решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. Выборы нового главы проведут до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то нового председателя могут назначить уже 31 октября.

Трасс пробыла на посту премьер-министра Великобритании 44 дня

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