23 октября, 23:36Политика
Джонсон объяснил, почему он не будет участвовать в выборах премьера Британии
Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства из-за того, что посчитал решение вновь участвовать в выборах неправильным. Об этом сообщает ТАСС.
"Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на (всеобщих) выборах в 2024 году", – заявил Джонсон.
Он добавил, что существует большая вероятность его успеха на партийных выборах среди членов Консервативной партии. По словам Джонсона, он мог бы вернуться на Даунинг-стрит уже в пятницу (28 октября. – Прим. ред). Но, считает он, подобное решение будет неправильным ходом.
Ранее экс-премьер заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и председателя британского правительства.
До этого сообщалось, что Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности 44 дня. Решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. Выборы нового главы проведут до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то нового председателя могут назначить уже 31 октября.
Трасс пробыла на посту премьер-министра Великобритании 44 дня
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