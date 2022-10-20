Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. Заявление Трасс было озвучено в эфире телеканала Sky News.

"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата (премьер-министра), на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", – сообщила Трасс.

По словам Трасс, она останется премьер-министром Британии до момента, пока не будет найден преемник на ее должность. Между тем действующий премьер проинформировала о запланированных выборах на должность. По словам Трасс, они будут организованы на следующей неделе.

"Мы договорились, что выборы лидера будут завершены на следующей неделе", – сообщила она.

До этого о намерении Трасс уйти с поста премьера Британии заявил информированный источник телеканала Sky News. Телеканал также сообщал о том, что 16 приверженцев Консервативной партии публично призывали Трасс сложить полномочия премьера.

По информации издания inews, с просьбой о проведении вотума недоверия в отношении Трасс к председателю Консервативной партии обратились около 100 британских парламентариев.

Лиз Трасс вступила в должность британского премьера 6 сентября 2022 года. Она являлась лидером Консервативной партии Великобритании. До заявления об отставке Трасс занимала должность премьера 44 дня.

О вступлении Трасс в должность стало известно после опубликованной совместной фотографии политика и покойной королевы Елизаветы II. Позже по поручению королевы Трасс назначила новый кабинет министров. Тогда некоторые из министров сохранили свои должности, другие же были отстранены от обязанностей и заменены новыми.

Позже зарубежные СМИ сообщали, что политика Трасс может привести Британию "на обочину". По данным одного из изданий, после вступления в должность Трасс столкнулась с множеством проблем. Кроме того, ее послужной список характеризовался как тот, который "не внушает доверия".

План политика сопровождался опасениями в отношении его реализации. Отмечалось, что подобная политика увеличит размер государственного долга. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%.

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