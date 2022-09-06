Песков прокомментировал победу Трасс в гонке за кресло премьера Британии

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После победы Лиз Трасс в гонке за кресло премьер-министра Великобритании позитивных изменений в отношениях Москвы и Лондона ждать не приходится. Об этом заявил официальным представитель Кремля Дмитрий Песков.
Такой вывод пресс-секретарь президента сделал на основе заявлений Трасс, передает РИА Новости.
Вместе с тем Песков не смог ответить на вопрос, поздравит ли Владимир Путин Трасс с назначением.
Накануне стало известно, что Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. В предвыборной гонке она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака, с 60,4 тысячи голосами.
Позже директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев напомнил, что Трасс и Сунак в ходе предвыборной кампании неоднократно подчеркивали, что намерены продолжить деструктивный курс Бориса Джонсона в отношениях с Москвой. Он также призвал не ждать позитивных изменений в отношениях двух стран.
Недовольные новым премьером страны британцы вышли на протест
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