Песков прокомментировал победу Трасс в гонке за кресло премьера Британии

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После победы Лиз Трасс в гонке за кресло премьер-министра Великобритании позитивных изменений в отношениях Москвы и Лондона ждать не приходится. Об этом заявил официальным представитель Кремля Дмитрий Песков.

Такой вывод пресс-секретарь президента сделал на основе заявлений Трасс, передает РИА Новости.

Вместе с тем Песков не смог ответить на вопрос, поздравит ли Владимир Путин Трасс с назначением.

Накануне стало известно, что Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. В предвыборной гонке она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака, с 60,4 тысячи голосами.

Позже директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев напомнил, что Трасс и Сунак в ходе предвыборной кампании неоднократно подчеркивали, что намерены продолжить деструктивный курс Бориса Джонсона в отношениях с Москвой. Он также призвал не ждать позитивных изменений в отношениях двух стран.

