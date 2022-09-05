Политологи спрогнозировали отношения РФ и Британии при Лиз Трасс

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Антироссийская политика Лондона в отношении Москвы при новом премьере Великобритании Лиз Трасс кардинально не поменяется. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее стало известно, что в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании одержала победу глава МИД страны Лиз Трасс. Ее формальное утверждение на должность произойдет во вторник. Таким образом, Трасс станет третьей женщиной, возглавившей кабмин, после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Траектория внешней политики Великобритании в отношении России кардинально не поменяется при Лиз Трасс. Россия сейчас находится в состоянии холодной войны в первую очередь с США и Великобританией. У России с Западом рвутся экономические связи, культурные, политические. Лиз Трасс ничего нового в двусторонних отношениях с РФ не предложит, она продолжит курс на конфронтацию.

Политолог считает, что Лиз Трасс всячески старается позиционировать себя в качестве новой Маргарет Тэтчер (первой женщины-премьера Великобритании), в том числе своей антироссийской риторикой. В частности, в конце прошлого года она проехалась на танке НАТО во время визита в Эстонию.

По словам Константина Блохина, отношения Москвы и Лондона были натянутыми исторически. Потепление наблюдалось лишь в период общих угроз. Например, во время Второй мировой войны или когда Россия шла в фарватере внешней политики Запада, как в последние годы существования СССР, а также в 90-е годы, объясняет специалист.

"В обозримом будущем отношения Великобритании и России не наладятся. Наступила эпоха, когда Россия вместе с Китаем – новая ось зла для Запада, который пытается консолидироваться на этой основе, ориентироваться на сдерживание РФ", – заключил политолог.

Ранее избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании прокомментировал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Он также отметил, что для позитива в отношениях с РФ нет предпосылок.

