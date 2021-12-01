Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии

Фото: facebook.com/ForeignCommonwealthAndDevelopmentOffice
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО во время визита в Эстонию. Об этом сообщает Times.
В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в рамках миссии НАТО. Во время поездки Трасс встретилась с контингентом войск и проехалась на танке по заснеженному полигону в сопровождении военнослужащего.
Глава МИД заявила перед поездкой, что главной темой встречи станет поддержка Украины и стабильности на Западных Балканах.
"Мы видели эту тактику России и раньше, когда она лживо заявила, что аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. НАТО – альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, абсолютно ошибочно", – подчеркнула Трасс.
Она отметила, что любые действия РФ по подрыву свободы их партнеров будут стратегической ошибкой.
Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.
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