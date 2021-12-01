Американский генерал предрек Украине поражение в военном конфликте с Россией

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Украина не сможет одержать победу в прямом вооруженном конфликте с Россией, считает бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Об этом сообщает Gazeta.pl.
Он отметил, что для украинских вооруженных сил стало бы значительным успехом причинить российской армии существенные потери, которые заставили бы ее отступить. Однако Ходжес убежден, что в данный момент Украина не способна на это.
"Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы", – пояснил генерал.
Ходжес уточнил, что главной слабостью украинской армии является ее неподготовленность к маневренной войне, поскольку конфликт на Донбассе представляет собой позиционное противостояние.
Ранее отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер выразила мнение, что Соединенные Штаты ожидает катастрофа в случае военного конфликта с Россией из-за Украины. По словам эксперта, подобный конфликт обернется для США масштабными потерями.
Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной
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