Эрдоган выступил за решение конфликта между Россией и Украиной

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за урегулирование конфликта между Россией и Украиной, сообщает газета Yeni Safak.
"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным", – сказал Эрдоган.
Он также добавил, что Турция будет выступать посредником в переговорах Москвы и Киева.
Ранее глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов указал сроки военного вторжения России на территорию Украины. Как заявил генерал, нападение якобы произойдет в конце января или начале февраля 2022 года.
До этого американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.
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