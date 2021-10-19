Эрдоган заявил о зависимости судьбы человечества от "горстки" победителей Второй мировой

04:59
Фото: kremlin.ru
Страны, ставшие победителями во Второй мировой войне, не должны решать судьбу человечества и мира, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в Национальной ассамблее Анголы.
Он также заявил, что в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.
"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстки стран, ставших победителями во Второй мировой войне. Невозможно думать, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, пока мир меняется", – приводит слова турецкого лидера его пресс-служба.
По мнению Эрдогана, игнорирование требований перемен несправедливо по отношению к Африке.
"Это несправедливо. Мы, как Турция, отвергаем ориентированные на Запад ориенталистские подходы к африканскому континенту. Мы видим всех народов Африки как наших друзей без какой-либо дискриминации и с любовью принимаем их всех", – добавил он.
Президент Турции также заявил, что Анкара продолжит поддерживать Анголу и ее народ, который преодолел множество трудностей с момента обретения независимости в 1975 году.
Ранее Эрдоган объявил, что Москва предложила Анкаре сотрудничество в космической отрасли. Турецкий лидер отметил, что данный вопрос поднимался в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.
Также президент Турции добавил, что российская сторона предложила сотрудничество ради строительства двух платформ – на суше и на море – с последующим запуском с них космических ракет.
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