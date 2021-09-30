Эрдоган объяснил, почему Турция купила у России С-400

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Покупка у России зенитных ракетных систем С-400 имела смысл, несмотря на возникшие противоречия между Анкарой и Вашингтоном по этому поводу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Интервью с политиком опубликовала газета The New York Times. С турецким лидером журналисты беседовали на прошлой неделе, до его встречи с Владимиром Путиным в Сочи.
"Я думаю, оно того стоило. Мы укрепляем свою оборону так, как считаем нужным. <...> Мы сами покупаем себе вооружения", – сказал Эрдоган.
Он также отметил, что право Турции на покупку С-400 у России подтвердили генсек НАТО Йенс Столтенберг и экс-лидер США Дональд Трамп.
В то же время Эрдоган признался, что турецкому руководству не пришлось бы покупать С-400, если бы Соединенные Штаты продали Анкаре зенитные ракетные комплексы Patriot.
Накануне в Сочи прошли переговоры лидеров России и Турции. По их итогам Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным была продуктивной. Политики обсудили двусторонние отношения, экономику, пандемию коронавируса и другие вопросы.
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