Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Сочи

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что состоявшиеся в Сочи переговоры с Владимиром Путиным оказались продуктивными.

"Проведя продуктивные переговоры с моим коллегой Путиным, мы покинули Сочи", – написал Эрдоган в своем телеграм-канале.

29 сентября в ходе переговоров в Сочи Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения, экономику, пандемию коронавируса и другие вопросы.

В частности, Путин поблагодарил Эрдогана за его последовательную позицию по строительству газопровода "Турецкий поток".

Также президент РФ отметил успешное сотрудничество России и Турции по ситуации в Сирии и Ливии.

