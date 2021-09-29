Путин отметил успешное сотрудничество РФ и Турции по ситуации в Сирии

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Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил успешное сотрудничество стран по ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

"На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию и наши контакты по согласованию позиций по Ливии", – сказал президент России.

До встречи Эрдоган заявлял, что рассчитывает прийти к общему решению по ситуации в Сирии, а также выражал надежду, что принятое решение затем перейдет в активную фазу двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание документов по итогам переговоров президентов не планируется.

