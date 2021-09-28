Песков исключил подписание документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется, сообщает ТАСС.
"Нет. Не ожидается", – сказал Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии и прийти к общему решению.
Также стало известно, что лидеры государств планируют поднять тему торгово-экономических отношений и региональных проблем.
Встреча президентов состоится в среду, 29 сентября, в Сочи.