Путин и Эрдоган обсудят вопросы экономики и ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии

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Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения и региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, двум лидерам каждый раз есть о чем поговорить, потому что у них много общих дел в плане двусторонних отношений. В частности, это работа над совместными проектами в области экономики, по торгово-экономическим отношениям.
"Я думаю, в первую очередь Сирия будет на повестке дня, конечно же, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и по другим международным вопросам", – добавил Песков.
Он также рассказал, что визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Россию 29 сентября не планируется.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встрече с Владимиром Путиным обсудить ситуацию в Сирии и прийти к общему решению. Встреча президентов состоится 29 сентября в Сочи.
Президент Турции также выразил надежду, что принятое решение затем перейдет в активную фазу двусторонних отношений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что идет подготовка визита Эрдогана в Россию.
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