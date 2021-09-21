Президент Турции приедет с визитом в Россию

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Идет подготовка визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию, где он намерен провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова.

"Визит готовится", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии.

До этого в администрации турецкого президента сообщили, что 29 сентября Эрдоган намеревается прибыть с визитом в Сочи.

Ранее в МИД Турции заявили, что считают прошедшие в Крыму выборы в Госдуму нелегитимными, поскольку республика не признает присоединение полуострова к России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва не оставит данное заявление без внимания, это не пойдет на пользу двусторонним отношениям.

