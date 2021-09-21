Крымские татары прокомментировали непризнание Турцией выборов на полуострове

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Непризнание Турцией проведения выборов в Госдуму в Крыму выглядит по меньшей мере нелогично, заявил глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров РИА Новости.
По его словам, экономика Турции зависит от благосклонности России, поэтому такая позиция нелогична.
"Турецким властям нужно прислушаться к мнению крымчан, которых они якобы защищают. Хватит строить мнение на шизофренических докладах украинских дипломатов и беглых экстремистов из "Меджлиса" (запрещенная в России организация), которые уже семь лет не ступали ногой на полуостров", – подчеркнул Умеров.
Глава автономии крымских татар отметил, что сложить объективное мнение о жизни в Крыму можно лишь после посещения полуострова и знакомства с темпами его развития.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. По ее словам, Россия не оставит без внимания эту позицию.
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