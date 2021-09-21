Песков назвал неприемлемым заявление МИД Турции о выборах в Крыму

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Кремль не приемлет заявлений Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, и открыто говорит об этом турецким коллегам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, позиции двух сторон по теме Крыма диаметральным образом расходятся, передает RT.
Он выразил сожаление в связи с такой позицией Турции. Песков подчеркнул, что в Москве надеются, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит свою позицию, "отдавая дань правде и реальному положению дел".
Он также напомнил, что Турция является партнером России, а наличие существенных вопросов, по которым имеется разногласие, не должно стать препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в региональных вопросах.
Ранее в министерстве иностранных дел Турции заявили, что считают прошедшие в Крыму выборы в Госдуму нелегитимными. Внешнеполитическое ведомство отметило, что поддерживает территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма к России.
"Прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", – цитирует заявление МИД Турции ТАСС.
Ранее Захарова подтвердила вмешательство США в российские выборы. По ее словам, изложенная в СМИ информация соответствует действительности.
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