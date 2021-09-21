"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму с 49,82% после обработки 100% протоколов

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Партия "Единая Россия" одерживает победу на выборах в Госдуму с 49,82% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Такие данные приводятся на сайте ЦИК.
В Центризбиркоме добавили, что в парламент по итогам голосования прошли списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", а также партии "Новые люди".
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
По мнению председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, нынешняя избирательная кампания стала самой сложной за время ее работы в ЦИК. В ходе встречи с Владимиром Путиным она уточнила, что никто не ожидал такой высокой явки на выборах 2021 года.
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