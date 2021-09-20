Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным назвала избирательную кампанию этого года самой сложной за время работы в ЦИК, сообщает ТАСС.

"Если говорить о той кампании, которая прошла, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю. Она самой сложной оказалась", – заявила председатель ЦИК.

Также в ходе встречи с российским лидером она уточнила, что никто не ожидал такой высокой явки на выборах 2021 года. Она составила 51,68%.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

