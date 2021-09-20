Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68% – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Явка – 51,68%. Выше, чем в прошлую кампанию", – отметила Памфилова.

Также председатель ЦИК заявила, что 5 политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов и политическое разнообразие становится шире, сообщает ТАСС.

"Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий", – сказала Памфилова.

Она добавила, что всего в выборах депутатов Госдумы приняли участие 491 188 наблюдателей.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.