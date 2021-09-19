Матвиенко заявила, что выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Она пояснила, что о легитимности выборов говорит прежде всего отношение к ним граждан.

"Пока предварительные данные, но уже очевидно, что активность граждан была достаточно высокая", – сказала Матвиенко.

Спикер СФ добавила, что никаких серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан в ходе выборов в Госдуму, не было.

"Да, были рабочие нарушения, [надо] отдать должное ЦИК, она их не заметает под ковер, публично заявляет", – заключила Матвиенко.

В России на данный момент завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.