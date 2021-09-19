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В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 8:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области.

Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования. В электоральных процедурах еще могут принять участие граждане РФ, находящиеся за рубежом, последними избирательные участки закроются в российских диппредставительствах в странах Северной и Южной Америки.

В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Москвичи выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В выборах участвуют 14 партий.