Эксперт: технические возможности системы ДЭГ обеспечивают ее надежность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает электронное голосование надежным и прозрачным, что стало возможным благодаря техническим возможностям, передает Агентство "Москва".

"Мы как общество, когда следим за голосованием, мы не вмешиваемся в результаты голосования. Но на каждом участке сидят наблюдатели, которые фиксируют: сколько человек прошло, как они дошли до кабинки и так далее. А с помощью блокчейна можно зафиксировать именно время событий, которое потом не оспоришь уже, потому что оно записано уже в ряде мест, это вопрос к технологии", – пояснил он.

По словам Клименко, благодаря электронному голосованию граждане превратились в одного большого наблюдателя. Он добавил, что такое голосование позволяет не только следить за динамикой голосов, но и возвращаться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.

Эксперт подчеркнул, что видно, когда работает программное обеспечение, – то, на чем основана отбивка DDоS-атак у "Яндекса". Клименко добавил, что крайне сложно искусственно сформировать поток голосующих, чтобы он был равномерный. Поэтому можно вернуться и все проверить.

Ранее депутат Мосгордумы Игорь Бускин, который воспользовался электронным голосованием на выборах в Госдуму, рассказал об удобстве и надежности ДЭГ. Он назвал электронное голосование полноценной альтернативой голосованию при помощи бумажных бюллетеней.

"Я всегда участвую в выборах, считаю это своей гражданской обязанностью. Поскольку голосование всегда проходило в выходные дни, на него уходило несколько часов – и это в сентябре, когда так хочется насладиться последними теплыми днями на природе. В этом году сохраняются важнейшее нововведения последних лет, которые делают участие в выборах легче: это трехдневное голосование и дистанционное электронное голосование, выбрав которое можно вообще не ходить на избирательный участок", – сказал он.

Бускин заявил, что выбрал именно онлайн-способ, потому что считает его наиболее безопасным. Он пояснил, что пандемия коронавируса продолжается, и в закрытых помещениях с большим количеством людей лучше не находиться.

Что касается подсчета голосов при электронной процедуре, то депутат выразил доверие этой системе. По ее словам, она не менее надежна, чем традиционная.

По словам парламентария, за электронным голосованием будущее. По его мнению, в ближайшие годы будут полностью отработаны все цифровые электоральные процедуры, и вопросов не останется даже у завзятых скептиков.

"Подсчет голосов будет идти фактически в режиме реального времени. А это значит – что не за горами тот час, когда и текущие вопросы государственной важности можно будет решать мгновенным электронным голосованием. И это не может не радовать", – сказал он.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.