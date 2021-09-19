За первые два дня в столице проголосовал каждый третий москвич

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Общая явка на выборах в Госдуму в Москве по состоянию на 20:00 18 сентября составила более 34%. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"На 20:00 вчерашнего дня явка составила 34,42% (с учетом дистанционного электронного голосования. – Прим. ред.)", – сообщил Ермолов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

