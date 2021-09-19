В Москве разыграли еще 25 автомобилей среди участников ДЭГ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве разыграли еще 25 автомобилей среди онлайн-избирателей на выборах в Государственную думу.

Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 3275-9459-37, 7916-8736-84, 8644-5282-65, 3869-9024-74, 2329-8512-13, 2161-1283-67, 0671-2537-08, 1632-8806-61, 0076-9725-66, 7866-3406-37, 9890-1936-09, 3199-1283-31, 3672-7471-86, 0774-0591-98, 5223-9549-99, 1126-9447-73, 3531-1622-97, 7212-6199-35, 7606-2500-46, 6236-3028-18, 8849-3987-62, 6432-9743-39, 9820-8254-92, 3297-0615-54, 0955-2563-45.

Горожанам, которые выиграли, после 12:00 каждого дня розыгрыша направляют СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Узнать, является ли код выигрышным, можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru и ввести код участника в специальном окне.

Принять участие в розыгрыше смогли все, кто проголосовал 18 сентября до 20:00. В следующий раз призы разыграют 20 сентября среди проголосовавших 19 сентября.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

