Более 1,7 млн москвичей проголосовали онлайн за двое суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,7 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в столице за два дня, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

"Граждан в реестре – более 2 миллионов. Проголосовали более 1,7 миллиона", – говорится на экранах.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов отметил, что на 20:00 мск 18 сентября явка на выборах в Госдуму в столице составила 34,42%. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов сообщил, что жалоб на систему дистанционного онлайн-голосования практически не зафиксировано.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

