Политолог: ряд экстремистских группировок пытаются дискредитировать наблюдение за выборам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Политолог Сергей Марков заявил, что ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами.

"С моей точки зрения, есть ряд экстремистских группировок, которые по сути дела пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами для того, чтобы выдать заранее некие задания (сведения) о том, что ужас (происходит)", – пояснил Марков.

Вместе с тем он подчеркнул, что призывы партий игнорировать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму не возымеют заметного политического эффекта.

"Мне кажется, что это (призыв не выбирать ДЭГ отдельных политических партий) не будет иметь явного политического эффекта. Поскольку люди, которые и электронным образом проголосовали и проголосовали на избирательных участках, они все равно проголосовали одинаково, их голос будет учтен. <…> Я могу понять их, они считают, что система ДЭГ недостаточно продумана, я с ними не согласен. Но мы должны признать их право тоже так считать. Мы должны еще доказать и нашему обществу, и оппозиционным политическим силам, что электронная система голосования работает хорошо, что здесь нет никаких нарушений, что здесь действительно голос избирателя, как он подан, так он и учтен", – дополнил политолог.

Он также отметил, что не согласен с подозрительностью некоторых граждан к электронной системе голосования.

"Мне кажется, это очень хорошая система, это будущее. Но мы должны признать и за людьми, которые думают по-другому из право на некоторый скептицизм. Это еще наша задача, которую мы должны выполнить", – подытожил Сергей Марков.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

