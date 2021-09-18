Явка на ДЭГ в Москве на сегодняшний день составляет 80% – Венедиктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в столице на сегодняшний день составляет 80%. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, сообщает Агентство "Москва".

"Сначала по явке: на 15 часов в Москве бумажное голосование – 818 тысяч, скорее всего мы идем к 1 млн бумажному сегодня, за два дня. По электронному голосованию у нас явка 80% уже, это соответственно 1 млн 600 тысяч. Думаю, что мы идем к концу дня сегодня на 1 миллион 750 тысяч", – заявил Венедиктов.

Он уверен, что, учитывая анализ по участкам и округам, завтра бумажное голосование будет равно электронному голосованию.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.