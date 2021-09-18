Политолог Орлов оценил эффект дистанционного голосования

Политолог Дмитрий Орлов заявил, что выборы в Госдуму нынешнего года существенно отличаются от кампании 2016 года. Эксперт отметил роль дистанционного голосования, которое "серьезно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания".

Около 75% москвичей уже проголосовали онлайн. Это более полутора миллионов человек. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.