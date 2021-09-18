Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководителя корпуса наблюдателей Вадима Ковалева, нарушений на выборах, проходящих в столице, на сегодняшний момент не выявлено.

"Мы пока не фиксировали такие нарушения, в штабе мы можем отвечать только за ту картинку, которая есть у нас. Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле, но вот каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет", – заявил замруководителя.

По его словам, если смотреть по камерам, граждан на участках немного, однако активно продолжается онлайн-голосование на выборах.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.