Явка на выборах в Госдуму по России достигла 25,64% – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по всей России к 15:00 по московскому времени составила 25,64%, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 15:00 по Москве составила 25,64%", – заявила она, уточнив, что эти данные не учитывают участников онлайн-голосования.

По словам Памфиловой, самый высокий процент явки – около 50% – отмечается в Кемеровской области, Туве и Карачаево-Черкесии. Наиболее низкая явка наблюдается в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Хакасии – порядка 15%.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что явка избирателей среди участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы превысила 70%. По его словам, к концу избирательного процесса этот показатель может достичь 90%.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.