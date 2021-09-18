Явка проголосовавших на выборах в Госдуму онлайн составляет более 70%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Явка избирателей среди участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы превысила 70%, к концу избирательного процесса этот показатель может достичь 90%, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Более 70% проголосовавших [онлайн], явка более 70%. Но у нас впереди еще полтора дня, я думаю, что она будет около 90%. Такой явки, конечно, на обычных классических участках не бывает никогда, это даже сложно себе представить", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

По словам Булаева, высокая явка также отмечается и среди избирателей, участвующих в голосовании в рамках проекта "Мобильный избиратель".

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах в Госдуму дистанционно проголосовали более 1,5 миллиона горожан. Общее количество участников дистанционного электронного голосования в Москве составляет 2 014 765 человек.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.