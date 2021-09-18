В 6 субъектах РФ проголосовали более 76% граждан, подавших заявления через систему ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 76% граждан в шести субъектах России, подавших заявления через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах в Госдуму на 13:00. Эти данные не учитывают Москву. Об этом сообщает министерство цифрового развития.

"Проголосовали более 76% граждан, подавших заявление через систему дистанционного электронного голосования", – сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что данные приводятся по состоянию на 13:00 субботы, 18 сентября, по 6 субъектам Российской Федерации. Наибольший процент проголосовавших отмечается в Ярославской области – 80,35%, а наименьший – 68,79% – в Нижегородской области.

По информации Минцифры, в Курской области проголосовали 75,43% подавших заявление через систему ДЭГ, в Мурманской области – 77,41%, в Ростовской – 78,44%, в Севастополе – 69,72%.

В сообщении ведомства также приводится возрастная градация участников голосования. Среди тех, кто не достиг 25 лет, в выборах приняли участие 8%, в возрасте от 25 до 35 лет – 21%, от 35 до 45 лет –29%, 45-60 лет – 30%, старше 60 лет – 12%.

Согласно последней информации, в Москве на выборах в Госдуму дистанционно проголосовали более 1,5 миллиона горожан. Общее количество участников дистанционного электронного голосования в Москве составляет 2 014 765 человек.

Те, кто зарегистрировался для дистанционного участия в выборах, автоматически могут претендовать на приз программы "Миллион призов". Первый розыгрыш уже состоялся – названы обладатели первых 10 квартир и 50 автомобилей. Кроме того, в призовом фонде есть подарочные баллы, которые можно потратить на товары или услуги.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.