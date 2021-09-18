Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ прошел в Москве

09:31
В Москве разыграли первые квартиры среди участников электронного голосования
Первые 10 квартир разыграли в эфире телеканала Москва 24 среди проголосовавших онлайн горожан.
Победителями стали избиратели с кодами 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25 и 9964-3748-05.
Кроме того, сегодня на сайте "Миллиона призов" будут разыграны 50 автомобилей и призовые баллы.
Победителям акции после 12:00 каждого дня розыгрыша будет направлено СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.
Узнать, является ли код выигрышным, можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 18, 19 и 20 сентября на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru и ввести код участника в специальном окне.
Принять участие в розыгрыше смогли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00 – всего более 1,1 миллиона человек. В следующий раз призы разыграют 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября соответственно.
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах – еще и Мосгордумы (№ 19 – район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 – районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукино.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: