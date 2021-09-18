Более 1,3 млн голосов москвичей уже получено в системе онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,3 миллиона голосов зарегистрировали в системе онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно регламенту, предварительно зарегистрированные избиратели могут отдать голос в любое время вплоть до 20:00 воскресенья, 19 сентября. Такой возможностью суммарно могут воспользоваться более 2 миллионов москвичей.

Участники онлайн-голосования становятся участниками акции, в рамках которой можно выиграть однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Первый розыгрыш состоится в 9:00 субботы, 18 сентября.

По итогам первого дня голосования явка в онлайн-формате в Москве составила 58%. Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, дистанционно в выборах приняли участие более миллиона москвичей.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.