18 сентября пройдет первый розыгрыш квартир и автомобилей среди проголосовавших онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" среди участников электронного голосования на выборах в Москве состоится 18 сентября в 09:00.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире телеканала "Москва 24". В призовом фонде – квартиры в Москве, автомобили и призовые баллы. Последние можно потратить на промокоды, которыми разрешат оплатить товары или услуги в организациях-партнерах.

Выигравшим участникам после 12:00 каждого дня розыгрыша направят СМС-сообщение с номера DIT_MOS о виде приза. В сообщении также будет указано, что для получения приза необходимо активировать уникальный код на сайте программы ag-vmeste.ru.

Проверить итоги розыгрыша также можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Для этого потребуется авторизация на портале ag-vmeste.ru через учетную запись на mos.ru.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.