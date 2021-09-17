Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно

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Миллион голосов уже отдали москвичи в рамках онлайн-голосования, рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Миллион москвичей проголосовали удаленно на выборах в Госдуму", – заявил эксперт.

В Москве в списки для участия в онлайн-голосовании включены 2 014 765 человек, что составляет почти треть от общего числа избирателей.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в первый день голосования явка на участках по России к 16:00 составила 9,16 процента. Специалист уточнила, что в эту цифру не включены данные по дистанционному голосованию.

По словам Памфиловой, наибольшая явка отмечена в Чукотском автономном округе, Чеченской Республике и Туве. Минимальные показатели фиксируются в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве.