Путин выразил уверенность, что россияне проявят активную жизненную позицию на выборах

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Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что россияне проявят активную жизненную позицию на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

"В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор", – заявил президент.

Глава государства ранее уже проголосовал на выборах в Госдуму посредством электронного сервиса. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, на 16:00 общая явка на выборах в Госдуму по России составила 9,16%. Максимальный показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе, Чеченской Республике и Туве.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.