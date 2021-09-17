Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин проголосовал онлайн", – приводит его слова РИА Новости.

14 сентября Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. По словам главы государства, заболели сразу несколько десятков человек.

Ранее онлайн проголосовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Свой выбор глава кабмина из собственного кабинета в Доме Правительства. Он отметил, что парламентские выборы – очень важное событие для всех россиян, поскольку они определяют будущее страны.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

