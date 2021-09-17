Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы. Об этом говорится в официальном телеграм-канале правительства РФ.

Он сделал свой выбор онлайн из собственного кабинета в Доме Правительства. Премьер подчеркнул, что оставить голос можно буквально в один клик.

"Голосование на выборах депутатов Государственной думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее", – сказал Мишустин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

