В ОШ не подтвердили сообщения о нарушениях на избирательных участках в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова заявила, что сообщения о нарушениях на избирательных участках во время голосования в Москве не подтвердились.

"На сегодняшний день я хочу сказать, что старт у нас достаточно бодрый. Замечаний или жалоб поступило большое количество. Это вызвано тем, что в основном мы рассматривали первичную информацию, размещенную в интернете, о тех нарушениях, которые якобы имеют место. По факту все они были проверены, и ни одно не нашло подтверждения", – сказала Кириллова.

Она попросила участников конкретизировать информацию и детально сообщать о предполагаемых нарушениях в ходе голосования.

"На сегодняшний день я говорю о массовых достаточно информациях от кандидата от КПРФ Дениса Парфенова. У меня просьба к нему: если все-таки нарушения есть, то детализируйте, что конкретно, какое надомное голосование, какой участок, что не понравилось с урнами, что при выдаче бюллетеней. Если будет конкретика, нам гораздо быстрее и эффективнее будет разобраться", – отметила Кириллова.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках, где в настоящий момент проходят выборы в Госдуму, работают около 100 тысяч независимых общественных наблюдателей.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

