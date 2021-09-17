Памфилова заявила о серьезных атаках на ресурсы онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о серьезных атаках на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Об этом она рассказала в информационном центре ЦИК.

"Сейчас уже на наш только портал vybory.gov.ru по ДЭГ очень серьезные атаки идут. Давайте по странам распределение: 50% атак идут из США, из Германии – 25%, из Кореи – 20%, из Китая – 5%", – приводит РИА Новости слова Памфиловой.

В Минцифры РФ уточнили, что DDoS-атаки были успешно отражены.

По данным ведомства, первая атака на сервисы обеспечения ДЭГ была зафиксирована в 10:36, а вторая – в 10:45, она была направлена на блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой для авторизации на госуслугах.

"Данные атаки были спланированы и организованы, что свидетельствует о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования", – говорится в сообщении Минцифры.

Ранее сообщалось, что в шести российских регионах, где проходит дистанционное электронное голосование, явка записавшихся на него избирателей уже превысила 30%, к вечеру она может достигнуть 80%.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

