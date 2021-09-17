Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Министр сделал это на избирательном участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Как положено в нашей стране, голосование началось с Востока... <...> Традиционно в вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда", – сказал Шойгу.

Министр назвал выборы важной и ответственной задачей, по его мнению, подобные дни должны приобретать праздничную атмосферу, поскольку касаются жизни каждого из россиян. Он также выразил надежду на то, что все граждане страны примут участие в голосовании.

Выходя из избирательного участка, глава Минобороны сфотографировался с детьми, которые пришли вместе со своими родителями. Одному из ребят, который сказал, что мечтает стать десантником, он подарил свою фуражку.

"Будешь хорошо учиться – будешь генералом!" – сказал Шойгу.

В пресс-службе ведомства отметили, что, несмотря на почти стопроцентную вакцинацию военнослужащих, на участках в течение всех дней голосования соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

