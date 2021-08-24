На выборы в ГД своих кандидатов выдвинули 14 политических партий

На выборы в Государственную думу своих кандидатов выдвинули 14 политических партий.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.