Неизвестному хакеру дадут 150 тысяч рублей за попытку взлома тестового онлайн-голосования

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Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов ищет хакера, который попытался взломать тестовое онлайн-голосование, чтобы наградить его. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ищет неизвестного хакера, которому во время тестирования системы электронного голосования 29-30 июля удалось обойти ее алгоритм. За это программисту положено вознаграждение в размере 150 тысяч руб. После входа в систему онлайн-голосования он смог отказаться от одного из двух бюллетеней, предложенных всем участникам теста. То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что, благодаря работе хакера, разработчики поняли необходимость совершенствования системы онлайн-голосования.

"Чтобы связаться с Общественным штабом, IT-специалисту нужно написать на электронную почту: hacker@shtab.opmoscow.ru. Мы ждем от него описание кейса с кодом, который он использовал, чтобы получить один бюллетень из двух", – говорится на сайте.

В сообщении также отмечается, что ранее Алексей Венедиктов распределил 1 миллион рублей из призового фонда, который был выделен хакерам-участникам тестового голосования. Изначально вознаграждение предназначалась тем, кто сможет взломать систему и повлиять на результаты тестового голосования. Но, поскольку никому не удалось это сделать, деньги распределили между хакерами, указавшими на необходимость в доработке системы, а также членам технической рабочей группы по развитию системы электронного голосования. 150 тысяч рублей, которые Общественный штаб пообещал хакеру, тоже являются частью призового фонда.

Ранее представитель "Лаборатории Касперского" Александр Сазонов заявил, что привлечение хакеров к тестированию системы электронного голосования помогает сделать ее безопаснее. Программа "баг баунти" предполагает привлечение сторонних лиц для поиска ошибок и уязвимостей в системе, рассказал Сазонов. Любой желающий может получить вознаграждение, если обнаружит бреши в безопасности системы.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

Зарегистрироваться на участие в электронном голосовании москвичи могут с 2 августа. Для этого необходимо быть старше 18 лет, иметь активное избирательное право и полную учетная запись на mos.ru.

