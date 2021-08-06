Хакеры из России выложили в открытый доступ данные 1 млн кредитных карт – СМИ

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Группировка хакеров из России выложила в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан Соединенных Штатов и других стран, утверждает американский телеканал CNBC, ссылаясь на аналитиков компании Q6.

Отмечается, что об открытии частичного доступа к хакерской базе было сказано в сообщении на некоем закрытом форуме в одном из сегментов даркнета. При этом иных доказательств не приводится. Также нет подтверждений того, что хакеры являются гражданами России.

В июле Агентство национальной безопасности США подготовило доклад, в котором говорилось о причастности России к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур по всему миру. В свою очередь в посольстве РФ в Соединенных Штатах опровергли эту информацию. В диппредставительстве добавили, что для Москвы является приоритетом борьба с киберкриминалом и она противодействует таким преступлениям.

В дипведомстве также добавили, что с американской стороны продолжаются атаки на объекты критической инфраструктуры России. В посольстве посоветовали американским властям навести порядок на собственной территории.