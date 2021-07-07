Хакеры, предположительно связанные с РФ, взломали нацкомитет республиканцев США – СМИ

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Фото: depositphotos/PirenX
Хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
К каким именно данным был получен доступ и были ли они украдены, не уточняется. Известно лишь, что взлом произошел на прошлой неделе.
"Microsoft сообщила нам, что системы одного из наших поставщиков могли быть раскрыты. <...> Мы расследуем этот вопрос и проинформировали ФБР", – приводит агентство слова официального представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида.
Ранее Агентство национальной безопасности США подготовило доклад, в котором говорилось о причастности России к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур по всему миру. В свою очередь в посольстве РФ в Соединенных Штатах опровергли эту информацию. В диппредставительстве добавили, что для России является приоритетом борьба с киберкриминалом и она противодействует таким преступлениям.
В дипведомстве также добавили, что с американской стороны продолжаются атаки на объекты критической инфраструктуры России. В посольстве посоветовали властям США навести порядок на собственной территории.
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