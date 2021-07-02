Российское посольство в США опровергло причастность РФ к хакерским атакам

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Россия не имеет отношения к хакерским атакам, о которых говорилось в докладе американского Агентства национальной безопасности (АНБ). Такое заявление сделали в Российском посольстве в США.
Ранее британские и американские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление РФ в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру.
"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам на правительственные и частные объекты в США и за их пределами", – ответили в российском посольстве.
Там подчеркнули, что для России является приоритетом борьба с киберкриминалом. Государство противодействует таким преступлениям, указали в посольстве.
"Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности", – говорится в заявлении посольства в Facebook.
В российском дипведомстве добавили, что с американской стороны продолжаются атаки на объекты критической инфраструктуры России. В посольстве посоветовали властям США навести порядок на собственной территории.
Ранее крупное вторжение хакеров было осуществлено на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений. В американских СМИ ответственность за инцидент возложили на группировку из РФ.
Действующий на тот момент президент США Дональд Трамп заявлял, что за хакерской атакой на ряд американских ведомств могла стоять не Россия, а Китай. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал о непричастности Москвы к хакерским атакам.
Эксперт прокомментировал хакерские атаки на российские больницы
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