Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тонувшего мужчину спасли в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

ЧП произошло 26 июля. Во время патрулирования акватории водоема спасатели станции "Косино" заметили тонувшего человека. В 20 метрах от берега они подняли с толщи воды мужчину 1978 года рождения. Его доставили на спасательную станцию и оказали первую помощь.

От госпитализации мужчина отказался. После проведения профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенном месте он уехал домой в сопровождении товарища.

Порядка 100 спасателей непрерывно патрулируют водоемы в Москве в жаркую погоду. Каждый день безопасность москвичей обеспечивают свыше 70 спасателей. В период жары число специалистов увеличивается.

Под постоянным контролем находится Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с жителями и находят детей, которые остались без присмотра взрослых.

Горожан призвали быть внимательными, соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешенных местах и не оставлять детей и животных одних.