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04 июля, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": спасатели напомнили москвичам о правилах поведения в воде

"Безопасный город": спасатели напомнили москвичам о правилах поведения в воде

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Из-за аномальной жары москвичи отправляются купаться в столичные водоемы. По словам спасателей, иногда это может привести к трагедии.

Так, если сведет мышцу, человек может пойти ко дну. Такие же правила касаются тех, кто употребляет алкоголь на жаре и в таком состоянии идет купаться.

Как рассказал спасатель Александр Голубев, человек, которому нужна помощь, в 99% случаев не подает никакие сигналы. И он может находиться в любом месте водоема, даже в трех метрах от берега, объяснил он.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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