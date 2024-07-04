04 июля, 21:45Безопасность
"Безопасный город": спасатели напомнили москвичам о правилах поведения в воде
Из-за аномальной жары москвичи отправляются купаться в столичные водоемы. По словам спасателей, иногда это может привести к трагедии.
Так, если сведет мышцу, человек может пойти ко дну. Такие же правила касаются тех, кто употребляет алкоголь на жаре и в таком состоянии идет купаться.
Как рассказал спасатель Александр Голубев, человек, которому нужна помощь, в 99% случаев не подает никакие сигналы. И он может находиться в любом месте водоема, даже в трех метрах от берега, объяснил он.
Подробнее – в программе "Безопасный город".